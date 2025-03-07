Прямой эфир

Заказы промышленных предприятий Германии упали сильнее прогнозов

07 марта 2025 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Германия практически потеряла статус экономического локомотива Европы. Спад производства, который наблюдается там уже второй год подряд, только набирает обороты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукция немецких производителей оказалась никому не нужна. Интерес к ней падает как у отечественных, так и зарубежных покупателей. Об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства страны.

Заказы промышленных предприятий Германии упали сильнее прогнозов-2

По данным ведомства, объем заказов промышленных предприятий Германии в январе сократился на 7 %, по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало шоком для экономистов: они прогнозировали снижение показателя как минимум на 2 %. Антилидерами по числу не заключенных контрактов стали отрасли-гиганты, которые раньше приносили основной доход в бюджет. Это предприятия по выпуску судов и поездов. Катастрофически сократились заказы на продукцию некогда процветающего немецкого автопрома. Убытки предприятий машиностроения за последние несколько лет достигли 50 миллиардов евро. И пока нет предпосылок к тому, что они вернутся к прибыльной деятельности.

# Экономический кризис # Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Бомба времён Второй мировой нарушила движение поездов в Париже
07 марта 2025 10:41

Бомба времён Второй мировой нарушила движение поездов в Париже

Биткоин станет стратегическим резервом в США
07 марта 2025 10:28

Биткоин станет стратегическим резервом в США

SpaceX «потеряла» свой космический корабль Starship во время испытаний
07 марта 2025 10:17

SpaceX «потеряла» свой космический корабль Starship во время испытаний