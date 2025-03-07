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Бомба времён Второй мировой нарушила движение поездов в Париже

07 марта 2025 10:41
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ЧП нарушило железнодорожное сообщение между Парижем и Лондоном. Скоростные поезда, связывающие столицы Франции и Великобритании, не вышли на маршрут, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомба времён Второй мировой нарушила движение поездов в Париже-2

Всему виной 300-килограммовая авиабомба времен Второй мировой. Ее нашли во время ремонтных работ возле Северного вокзала Парижа, откуда отправляются поезда «Евростар». Полиция оцепила район, и сейчас там проводится операция по разминированию. Инцидент привел к остановке метро и пригородных поездов. Тысячи пассажиров застряли на вокзалах. Точное время восстановления движения неизвестно. Людям рекомендуют воспользоваться другими видами транспорта.

# ЧП

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