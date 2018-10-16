В Венгрии бездомным запретили ночевать на улицах: это приравняли к преступлению

Новости Венгрии. В Венгрии бездомным запретили ночевать на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно закону, который уже вступил в силу, это будет расцениваться как преступление.

Нарушителей полицейские будут отправлять в ночлежку, а если человек попадется правоохранителям трижды за 90 дней, они имеют право его задержать, а вещи уничтожить.

Власти утверждают, что новый закон призван обеспечить соответствующие условия для людей без определенного места жительства. В 2018 году правительство Венгрии выделило на помощь бездомным 32 миллиона долларов.