В Эквадоре конфисковали более 1200 кг кокаина

Новости Эквадора. Более 1200 тонн кокаина изъяли правоохранители Эквадора в ходе нескольких спецопераций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самую большую партию – почти 700 килограммов – конфисковали в Гуаякиле. С незаконным грузом были задержаны четверо подозреваемых.

Более 300 килограммов было обнаружено в лодке у берегов страны. Здесь под стражу полицейские взяли троих человек. Еще одну партию конфисковали на Галапагосских островах, задержав еще двух человек.