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В Эквадоре конфисковали более 1200 кг кокаина

16 октября 2018 09:19
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Новости Эквадора. Более 1200 тонн кокаина изъяли правоохранители Эквадора в ходе нескольких спецопераций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эквадоре конфисковали более 1200 кг кокаина-1

В Эквадоре конфисковали более 1200 кг кокаина-3

Самую большую партию – почти 700 килограммов – конфисковали в Гуаякиле. С незаконным грузом были задержаны четверо подозреваемых.

Более 300 килограммов было обнаружено в лодке у берегов страны. Здесь под стражу полицейские взяли троих человек. Еще одну партию конфисковали на Галапагосских островах, задержав еще двух человек.

# Наркотики # Фотофакт

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