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Турецкие спецслужбы предотвратили в стране несколько терактов, в том числе с участием смертников

29 марта 2016 06:27
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Новости Турции. Турецкие спецслужбы предотвратили в стране несколько терактов, в том числе с участием смертников. В ходе массовых рейдов правоохранители обнаружили заминированные машины, оружие, взрывчатку. Антитеррористическая операция в стране продолжается.

С начала года в Турции произошло уже четыре взрыва, из-за которых погибли не менее 80 человек. Последний крупный теракт случился 19 марта в Стамбуле. В результате подрыва взрывного устройства в центре города погибли четыре человека, 36 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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