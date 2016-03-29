Новости Турции. Турецкие спецслужбы предотвратили в стране несколько терактов, в том числе с участием смертников. В ходе массовых рейдов правоохранители обнаружили заминированные машины, оружие, взрывчатку. Антитеррористическая операция в стране продолжается.

С начала года в Турции произошло уже четыре взрыва, из-за которых погибли не менее 80 человек. Последний крупный теракт случился 19 марта в Стамбуле. В результате подрыва взрывного устройства в центре города погибли четыре человека, 36 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.