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Захарова назвала масштабным провалом открытие Олимпиады-2024

27 июля 2024 10:37
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже как «масштабный провал», пишет РИА Новости.

Открытие Олимпийских игр 2024 года состоялось 26 июля в Париже на Сене. По мнению Захаровой, можно выделить ряд инцидентов, которые свидетельствуют о провале мероприятия. В Париже в этот день наблюдался транспортный коллапс, на улицах города было много крыс, парижские улицы заполонили митингующие бездомные, флаг Олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса, а позже данный флаг был повешен в перевернутом виде. Также Захарова акцентировала внимание на резонансном перфоменсе Олимпиады – «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей».

«Это не дно. Это дно Сены», – подчеркнула Захарова.

# Международная политика # Мария Захарова

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