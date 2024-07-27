В Польше начались совместные с США учения ВВС

Новости, приходящие в последние дни из Польши, стали больше напоминать военные сводки. То власти принимают закон о строительстве бомбоубежищ, то Министерство обороны заявляет об увеличении военного контингента на границе с Беларусью и массовом призыве поляков в военные комиссии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот новое сообщение. На этот раз о масштабных совместных с США учениях военно-воздушных сил. В них принимают участие истребители F-16 обеих стран. Как заявили в военном ведомстве, эти маневры имеют две цели. Во-первых, повысить квалификацию польских летчиков, во-вторых, отработать навыки ведения совместных действий при нападении и отражении атаки самолетов противника. Причем полигоном для учений станет все воздушное пространство Польши. Учебные бои будут вестись над всей страной и продлятся до 7 августа.