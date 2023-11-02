Захарова назвала антироссийским жестом встречу Совбеза Армении с Ермаком на Мальте

Россия воспринимает встречу секретаря Совета безопасности Армении с главой аппарата Зеленского как жест антироссийской направленности. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что армянское руководство разрушает союзные отношения с Москвой. Захарова также отмечает интенсификацию взаимоотношений Еревана и Киева, в том числе поездку супруги премьер-министра Армении в Украину и контакт спикера национального собрания Армении с председателем Верховной рады Украины.