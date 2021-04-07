Женский марш в Ереване перерос в стычки с полицией. Здание правительства забросали яйцами и пакетами с краской
Новости Армении. Женский марш в Ереване перерос в столкновения с полицией. Эпицентром беспорядков стала улица перед зданием правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Требуя отставки Никола Пашиняна, десятки активисток, в том числе представительницы оппозиционного движения, попытались прорваться через полицейский кордон. Начались стычки.
Правоохранителей и здание Кабмина забросали яйцами и пакетами с красной краской. Задержаны как минимум 15 женщин.
Массовые протесты против правительства не утихают в Армении с момента подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Боевые действия прекратились, а ответственность за исход войны возложили на Пашиняна.
Для решения политического кризиса премьер-министр назначил на 20 июня досрочные парламентские выборы. Однако противников власти это не остановило. По их словам, они не уйдут с улиц, пока Пашинян не сложит полномочия.