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Женский марш в Ереване перерос в стычки с полицией. Здание правительства забросали яйцами и пакетами с краской

07 апреля 2021 15:52
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Новости Армении. Женский марш в Ереване перерос в столкновения с полицией. Эпицентром беспорядков стала улица перед зданием правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Требуя отставки Никола Пашиняна, десятки активисток, в том числе представительницы оппозиционного движения, попытались прорваться через полицейский кордон. Начались стычки. 

Женский марш в Ереване перерос в стычки с полицией. Здание правительства забросали яйцами и пакетами с краской-1

Правоохранителей и здание Кабмина забросали яйцами и пакетами с красной краской. Задержаны как минимум 15 женщин.

Массовые протесты против правительства не утихают в Армении с момента подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Боевые действия прекратились, а ответственность за исход войны возложили на Пашиняна.

Женский марш в Ереване перерос в стычки с полицией. Здание правительства забросали яйцами и пакетами с краской-4

Для решения политического кризиса премьер-министр назначил на 20 июня досрочные парламентские выборы. Однако противников власти это не остановило. По их словам, они не уйдут с улиц, пока Пашинян не сложит полномочия.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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