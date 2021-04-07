Женский марш в Ереване перерос в стычки с полицией. Здание правительства забросали яйцами и пакетами с краской

Новости Армении. Женский марш в Ереване перерос в столкновения с полицией. Эпицентром беспорядков стала улица перед зданием правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требуя отставки Никола Пашиняна, десятки активисток, в том числе представительницы оппозиционного движения, попытались прорваться через полицейский кордон. Начались стычки.