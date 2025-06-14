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За ночь над регионами РФ сбили 66 украинских беспилотников

14 июня 2025 07:49
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За ночь над регионами РФ сбили 66 украинских беспилотников-0

Дежурными средствами ПВО РФ ночью с 13 на 14 июня нейтрализованы 66 украинских БПЛА, пишет РИА Новости.

Минобороны России информирует, что ВС Украины для осуществления атаки по объектам, расположенным на территории РФ, использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. В районе Воронежской области ликвидированы 30 БПЛА, над Белгородской – 10, над территорией Ставропольского края – 8 БЛА, в районе Республики Крым – 6, в районе акватории Азовского моря – 11, над Самарской областью – 1 БПЛА.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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