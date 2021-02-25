За неделю беспорядков в Испании задержаны более 160 человек. Акции протеста продолжаются

Новости Испании. Мародерство и пожары: на улицах испанских городов не утихают массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты строят баррикады, жгут мусорные баки, бросают в правоохранителей камни и бутылки. Под ударом городские здания и магазины. Дебоширы бьют витрины и выносят все, что попадет под руку. В Манресе протестующие забросали полицейские машины петардами, а в здание представительства соцпартии полетели яйца.