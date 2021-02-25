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За неделю беспорядков в Испании задержаны более 160 человек. Акции протеста продолжаются

25 февраля 2021 08:24
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Новости Испании. Мародерство и пожары: на улицах испанских городов не утихают массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста, вызванные арестом популярного репера Пабло Хаселя, не прекращаются уже 9-й день подряд.

За неделю беспорядков в Испании задержаны более 160 человек. Акции протеста продолжаются-1

Демонстранты строят баррикады, жгут мусорные баки, бросают в правоохранителей камни и бутылки. Под ударом городские здания и магазины. Дебоширы бьют витрины и выносят все, что попадет под руку. В Манресе протестующие забросали полицейские машины петардами, а в здание представительства соцпартии полетели яйца.

За неделю беспорядков в Испании задержаны более 160 человек. Акции протеста продолжаются-4

Для разгона демонстрантов полиция применяет силу. За неделю беспорядков по всей стране задержаны более 160 человек.

# Акции протеста # Пабло Хасель # Фотофакт

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