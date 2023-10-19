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Yle: Ниинистё готов говорить с Путиным для достижения мира в Украине

19 октября 2023 12:38
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Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил готовность обсуждать с президентом России Владимиром Путиным положение дел в Украине, если это поможет достижению мира. Однако он полагает, что в настоящий момент оснований для разрешения конфликта нет. Об этом сообщает Yle.

«Не думаю, что он [Владимир Путин] сейчас позвонит», – сказал он.

Также лидер Финляндии выразил уверенность в скорейшем урегулировании кризиса и настоятельно призвал Запад сохранить связи с Россией. Кроме этого, Ниинистё отметил важность доверия после окончания противостояния и ценность мира для людей.

# Международная политика # Саули Ниинисте # Владимир Путин

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