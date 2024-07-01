Явка на выборах во Франции стала самой большой за последние 45 лет

Явка на парламентских выборах во Франции в первом туре побила 45-летний рекорд. Голосование определит не только количество мандатов в парламенте, но и будущее правительство, политику страны и, возможно, нового президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неудивительно, что французы ринулись на участки. Окончательные результаты выборов станут известны через несколько часов, но предварительные итоги уже спровоцировали масштабные протесты по всей стране. По данным местных СМИ, самый большой митинг в Париже собрал около 10 тысяч человек. Аналогичные выступления прошли и в других крупных городах. В Лионе не обошлось без столкновений протестующих с полицией. Демонстранты возводили баррикады и забрасывали силовиков бутылками и петардами.