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Явка на выборах во Франции стала самой большой за последние 45 лет

01 июля 2024 19:01
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Явка на парламентских выборах во Франции в первом туре побила 45-летний рекорд. Голосование определит не только количество мандатов в парламенте, но и будущее правительство, политику страны и, возможно, нового президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка на выборах во Франции стала самой большой за последние 45 лет-1

Неудивительно, что французы ринулись на участки. Окончательные результаты выборов станут известны через несколько часов, но предварительные итоги уже спровоцировали масштабные протесты по всей стране. По данным местных СМИ, самый большой митинг в Париже собрал около 10 тысяч человек. Аналогичные выступления прошли и в других крупных городах. В Лионе не обошлось без столкновений протестующих с полицией. Демонстранты возводили баррикады и забрасывали силовиков бутылками и петардами.

Коалиция Макрона проиграла в первом туре парламентских выборов во Франции. Подробности.

       

# Акции протеста

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