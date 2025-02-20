Депутат парламента Японии Мунэо Судзуки выражает озабоченность по поводу способности Украины защитить себя и предлагает главе государства Владимиру Зеленскому вести более стратегическую политику. Об этом пишет РИА Новости.

Судзуки, известный своей готовностью подписать мирный договор и улучшить взаимоотношения с Россией, полагает, что без изменений в подходах Зеленского Украине будет сложно защитить свою страну и народ.