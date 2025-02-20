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Японский депутат Судзуки призвал Зеленского поумнеть

20 февраля 2025 09:00
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Депутат парламента Японии Мунэо Судзуки выражает озабоченность по поводу способности Украины защитить себя и предлагает главе государства Владимиру Зеленскому вести более стратегическую политику. Об этом пишет РИА Новости.

Судзуки, известный своей готовностью подписать мирный договор и улучшить взаимоотношения с Россией, полагает, что без изменений в подходах Зеленского Украине будет сложно защитить свою страну и народ. 

Японский депутат Судзуки призвал Зеленского поумнеть-1

Фото: pixabay

Ранее, во вторник, прошли российско-американские переговоры, в ходе которых было договорено о создании условий для восстановления сотрудничества и снятии ограничения на посещение посольств.

Кроме того, они учредили рабочие группы для решения проблемы кризиса в Украине и заявили о готовности восстановить взаимодействие в таких сферах, как космос и энергетика. Это указывает на потенциальный сдвиг в сторону урегулирования текущих конфликтов и восстановления дипломатических отношений.

# Международная политика # Япония

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