Депутат парламента Японии Мунэо Судзуки выражает озабоченность по поводу способности Украины защитить себя и предлагает главе государства Владимиру Зеленскому вести более стратегическую политику. Об этом пишет РИА Новости.
Судзуки, известный своей готовностью подписать мирный договор и улучшить взаимоотношения с Россией, полагает, что без изменений в подходах Зеленского Украине будет сложно защитить свою страну и народ.
Ранее, во вторник, прошли российско-американские переговоры, в ходе которых было договорено о создании условий для восстановления сотрудничества и снятии ограничения на посещение посольств.
Кроме того, они учредили рабочие группы для решения проблемы кризиса в Украине и заявили о готовности восстановить взаимодействие в таких сферах, как космос и энергетика. Это указывает на потенциальный сдвиг в сторону урегулирования текущих конфликтов и восстановления дипломатических отношений.