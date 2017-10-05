«Недооцененная угроза природной катастрофы»: возможно ли цунами в Швейцарии

Новости Швейцарии. По мнению ученых, в Швейцарии существует «недооцененная угроза природной катастрофы», несмотря на то, что в стране нет выхода к морю. Принимая во внимание давнюю историю цунами, ученые готовят дорогостоящий проект с целью предотвращения новой катастрофы.
До ближайшего к Швейцарии моря приблизительно 400 км, однако ученые полагают, что угроза существует, так как в стране находятся самые крупные в Западной Европе озера.
Интересно, что история цунами в Швейцарии уходит к 1601, когда в результате землетрясения 5,9 баллов в кантоне Унтервальд погибли восемь человек. Землетрясение стало причиной поднятия на Люцернском озере волн высотой четыре метра.
В тот же год, когда началось цунами на Женевском озере, в результате обвала в кантоне Вале погибли люди и скот. Тогда волна достигала 13 метров.
И в том и в другом случае цунами произошло из-за обвала и землетрясения, которые, по современным прогнозам, представляют для Швейцарии реальную угрозу.
Стефан Жирардклос, исследователь:
Образование огромных волн возможно и сегодня. Люди считают, что обычно озеро спокойно, но это не всегда так.
Согласно The Local, сильные землетрясения, такие как в кантоне Вале в 1946 ожидаются каждые 50-150 лет. В данное время ученые намерены реализовать проект стоимостью полтора миллиона франков, чтобы оценить шансы повторения катастрофы.
Перевод с Daily Mail: Харзеева Мария