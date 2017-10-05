«Недооцененная угроза природной катастрофы»: возможно ли цунами в Швейцарии

Новости Швейцарии. По мнению ученых, в Швейцарии существует «недооцененная угроза природной катастрофы», несмотря на то, что в стране нет выхода к морю. Принимая во внимание давнюю историю цунами, ученые готовят дорогостоящий проект с целью предотвращения новой катастрофы.

До ближайшего к Швейцарии моря приблизительно 400 км, однако ученые полагают, что угроза существует, так как в стране находятся самые крупные в Западной Европе озера.

Интересно, что история цунами в Швейцарии уходит к 1601, когда в результате землетрясения 5,9 баллов в кантоне Унтервальд погибли восемь человек. Землетрясение стало причиной поднятия на Люцернском озере волн высотой четыре метра.