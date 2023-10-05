Япония сбрасывает вторую партию радиоактивной воды из «Фукусимы»

Новости Японии. Япония начала сброс второй партии радиоактивной воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима». Почти 8 тонн сольют в Тихий океан в течение 17 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заверениям японских экспертов, жидкость тщательно очистили и разбавили морской водой. Уровень радиоактивности после этого оказывается в пределах допустимых норм. И вода не несет угрозы для окружающей среды. Однако действия японских властей уже вызвали обеспокоенность соседних стран и многочисленные протесты местных рыбаков. Остается добавить, что на АЭС «Фукусима» хранится еще около 1,5 миллиона тонн радиоактивной воды. Ее планируют сбрасывать в океан на протяжении более 30 лет.