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В Швеции приспущены флаги. Люди несут цветы и свечи к месту теракта

08 апреля 2017 11:58
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Новости Швеции. В Швеции 8 апреля приспущены флаги в память о жертвах теракта.

На место трагедии, где грузовик беспощадно давил людей, жители города несут цветы.

Букеты, свечи и лампады оставляют вдоль оцепления полицейских. Трагедия разыгралась днем 7 апреля. На большой скорости грузовик начал давить прохожих на одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Машина проехала полкилометра, пока не врезалась в здание торгового центра.

Погибли 4 человека, травмированы – 15.

Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта. По некоторым данным, грузовик был начинен взрывчаткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции приспущены флаги. Люди несут цветы и свечи к месту теракта-1

# Теракт # Фотофакт

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