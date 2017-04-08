По данным оппозиционных сил Сирии, погибли 80 человек.

Новости США. Антиамериканские протесты прокатились по всему миру. Люди выступают против авиаударов США по Сирии. В руках протестующие держат плакаты с лозунгами «Руки прочь от Сирии» и «Деньги на рабочие места, школы и здравоохранение. Не на войну!». 59 американских крылатых ракет 7 апреля были выпущены по сирийской авиабазе Шайрат.

Таков ответ Америки на химическую атаку в провинции Идлиб. В начале недели сирийские самолеты разбомбили склад боевиков. По трагической случайности в нем оказалось химическое оружие террористов.