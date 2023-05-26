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Жители Кишинёва протестуют против упразднения Дня Победы

26 мая 2023 13:22
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Новости Молдовы. Очередные акции протеста проходят 26 мая в Кишиневе. Массовые демонстрации в последнее время не редкость для столицы Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жители Кишинёва протестуют против упразднения Дня Победы-1

Сейчас граждане выступают против упразднения Дня Победы. Ранее правящая партия предложила переименовать праздник в День памяти павших во Второй мировой войне и отмечать его 8 мая – на европейский манер. Однако местных жителей такие нововведения не устраивают. В знак своего несогласия они устроили пикет у здания парламента.  

Жители Кишинёва протестуют против упразднения Дня Победы-4

Неверно выбранный политический курс нередко становился поводом для шествий активистов по всей стране.  

# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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