Жители Кишинёва протестуют против упразднения Дня Победы

Новости Молдовы. Очередные акции протеста проходят 26 мая в Кишиневе. Массовые демонстрации в последнее время не редкость для столицы Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас граждане выступают против упразднения Дня Победы. Ранее правящая партия предложила переименовать праздник в День памяти павших во Второй мировой войне и отмечать его 8 мая – на европейский манер. Однако местных жителей такие нововведения не устраивают. В знак своего несогласия они устроили пикет у здания парламента.