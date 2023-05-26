Несколько миллионов морских жителей попадают в выброшенные сети. Биологи обеспокоены

Их когда то потеряли в море или намеренно выбросили за борт. Сети-призраки и без человека продолжают выполнять свою главную функцию – ловить рыбу, только ее уже никто не достает из них и не использует. Ежегодно в эти свободно плавающие ловушки попадают несколько миллионов существ. Они представляют опасность и для наземных животных, которые могут запутаться в сетях, выброшенных на берег. И с этим надо что-то делать, уверены в Бразилии.

Рикардо Гомеш, биолог:

Мы плывем в сторону Ипанемы, мы знаем, что там гигантская рыболовная сеть цепляется за трубу, которая несет все нечистоты со всей южной части города в море. В трубе диаметром 2,5 метра все застревает и убивает морскую жизнь.

Чтобы избавиться от сетей-призраков, сначала работают аквалангисты. Подняв на сушу морской мусор, ему находят применение. Вот уже несколько лет в Бразилии реализуется экологический проект Рединья. Вот что говорит его основатель.

Мария Фернанда Бастос, основатель проекта Redinha:

Я считаю, что Redinha – это не только трансформация продукта, это трансформация способа видения вещей. Когда вы берете сеть, которую собирались выбросить, и превращаете ее в это, вы понимаете что не все является мусором, что-то может быть использовано повторно. По оценкам ООН, 15 % морского мусора плавает на поверхности, 15 % остается в толще воды, и 70 % покоится на морском дне. Съемочная группа спасла собаку из ловушки