Несколько миллионов морских жителей попадают в выброшенные сети. Биологи обеспокоены
Их когда то потеряли в море или намеренно выбросили за борт. Сети-призраки и без человека продолжают выполнять свою главную функцию – ловить рыбу, только ее уже никто не достает из них и не использует. Ежегодно в эти свободно плавающие ловушки попадают несколько миллионов существ. Они представляют опасность и для наземных животных, которые могут запутаться в сетях, выброшенных на берег. И с этим надо что-то делать, уверены в Бразилии.
Рикардо Гомеш, биолог:
Мы плывем в сторону Ипанемы, мы знаем, что там гигантская рыболовная сеть цепляется за трубу, которая несет все нечистоты со всей южной части города в море. В трубе диаметром 2,5 метра все застревает и убивает морскую жизнь.
Чтобы избавиться от сетей-призраков, сначала работают аквалангисты. Подняв на сушу морской мусор, ему находят применение. Вот уже несколько лет в Бразилии реализуется экологический проект Рединья. Вот что говорит его основатель.
Мария Фернанда Бастос, основатель проекта Redinha:
Я считаю, что Redinha – это не только трансформация продукта, это трансформация способа видения вещей. Когда вы берете сеть, которую собирались выбросить, и превращаете ее в это, вы понимаете что не все является мусором, что-то может быть использовано повторно.
По оценкам ООН, 15 % морского мусора плавает на поверхности, 15 % остается в толще воды, и 70 % покоится на морском дне.
Съемочная группа спасла собаку из ловушки
Журналист спешит на помощь. Американская съемочная группа, освещавшая последствия торнадо в маленьком техасском городке, спасла испуганную собаку, оказавшуюся в ловушке под поврежденным домом.
Потребовалось специальное оборудование. В спешке ребята нашли лопату и начали копать фундамент, из-под которого доносилось жалостное скуление. Вскоре собака смогла высунуть голову, но она была слишком напугана, чтобы полностью вылезти. После дальнейших раскопок ее выманили на свободу кусочком сочной говядины.