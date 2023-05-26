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Экономист Сакс: Украина попала в ловушку США по сценарию Афганистана

26 мая 2023 13:29
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Настоящей причиной украинского конфликта стал крупный оружейный бизнес. Киев втянут в это Штатами по сценарию афганского кризиса. Такое заявление сделал экономист Джеффри Сакс, пишет РИА Новости. 

Политики в США прекрасно понимали риски на фоне амбиций НАТО по расширению на территорию Украины. Но Штатами из-за давления военно-промышленного комплекса они были проигнорированы, как и неоднократные предупреждения со стороны Кремля, отметил Сакс. 

В украинский кризис Западом вложено 113 млрд долларов. Это катастрофа для Украины, сообщает экономист. США заманили еще одно государство в ловушку лоббистских компаний, но в отношении Киева это не сработает. Вливание в кризис приведут к эскалации, чего крайне опасаются многие государства и целые регионы мира. В их числе Глобальный Юг, Бразилия, КНР, государства Ближнего Востока. Но Штаты не останавливаются и продолжают подталкивать украинский конфликт к катастрофе. 

По словам Сакса, только бои за Артемовск обошлись в миллиарды долларов. И речь уже даже не идет о количестве убитых людей. 

# Международная политика # Джеффри Сакс

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