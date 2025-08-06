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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4

06 августа 2025 14:22
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4-0

У берегов Камчатки произошло землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера. Об этом пишет ТАСС.

В Петропавловске-Камчатском толчки чувствовались с силой около 3 баллов. Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине 39 км, в 213 км от города.

Этот амплитудный толчок стал одним из наиболее мощных после основного толчка 30 июля, магнитуда которого достигла 8,8 – самого сильного с 1952 года.

В пределах 20 минут после нового подземного толчка были зарегистрированы еще четыре афтершока. После этого землетрясения активизировались шесть вулканов, в том числе Ключевская Сопка. Пепел может подниматься на высоту до 12 км, и его присутствие в воздухе уже было зафиксировано в поселке Ключи. 

Власти рекомендуют жителям не выходить на улицу без необходимости.

Фото: pixabay

# Землетрясение

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