У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4

У берегов Камчатки произошло землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера. Об этом пишет ТАСС.

В Петропавловске-Камчатском толчки чувствовались с силой около 3 баллов. Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине 39 км, в 213 км от города.

Этот амплитудный толчок стал одним из наиболее мощных после основного толчка 30 июля, магнитуда которого достигла 8,8 – самого сильного с 1952 года.

В пределах 20 минут после нового подземного толчка были зарегистрированы еще четыре афтершока. После этого землетрясения активизировались шесть вулканов, в том числе Ключевская Сопка. Пепел может подниматься на высоту до 12 км, и его присутствие в воздухе уже было зафиксировано в поселке Ключи.

Власти рекомендуют жителям не выходить на улицу без необходимости.

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