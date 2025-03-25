World Athletics продлила отстранение атлетов РБ и РФ от соревнований

Всемирный совет легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях. Об этом пишет РИА Новости.

Президент организации Себастьян Коу сообщил, что санкции останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение.

AIU по-прежнему строго следит за тестированием спортсменов. ВФЛА восстановлена в 2023 году, но из-за ситуации в Украине отстранение спортсменов из России и Беларуси остается в силе.