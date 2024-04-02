Прямой эфир

WION: новый БПЛА РФ «Джокер-10» сыграет решающую роль в боях с ВСУ

02 апреля 2024 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новая модификация беспилотника «Джокер-10» способна стать одним из ключевых элементов конфликта с Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на WION.

Данный БПЛА, уже использующийся российскими военными, может выполнять задачи ПВО и успешно справляться со сбиванием украинских беспилотников. 
По оценкам экспертов, использование модифицированных «Джокеров-10» для атаки БПЛА противника – более экономичное решение.

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин утверждает, что «Джокер-10» адаптирован для выполнения миссий ПВО, в том числе и для поражения коптеров ВСУ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Семь иранских офицеров погибли после удара по консульству в Сирии
02 апреля 2024 08:51

Семь иранских офицеров погибли после удара по консульству в Сирии

В Финляндии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие
02 апреля 2024 08:25

В Финляндии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

5 человек погибли во время урагана в Польше
02 апреля 2024 08:23

5 человек погибли во время урагана в Польше

Три беспилотника атаковали цели на территории Татарстана
02 апреля 2024 08:09

Три беспилотника атаковали цели на территории Татарстана

Израиль нанёс удар по диппредставительству Ирана в Сирии
02 апреля 2024 07:39

Израиль нанёс удар по диппредставительству Ирана в Сирии

ФСБ перекрыла канал поставки бомб из Украины в РФ под видом церковной утвари
02 апреля 2024 07:25

ФСБ перекрыла канал поставки бомб из Украины в РФ под видом церковной утвари

Жертвами непогоды на востоке Китая стали 4 человека
02 апреля 2024 07:11

Жертвами непогоды на востоке Китая стали 4 человека

В Италии из-за оползней остановлено движение поездов
02 апреля 2024 07:06

В Италии из-за оползней остановлено движение поездов

В секторе Газа распространяются инфекционные заболевания
02 апреля 2024 06:50

В секторе Газа распространяются инфекционные заболевания

С 2015 года производство Германии упало на 8%
02 апреля 2024 06:24

С 2015 года производство Германии упало на 8%

В Эстонии признали наличие военных НАТО в Украине
02 апреля 2024 06:17

В Эстонии признали наличие военных НАТО в Украине

Французские профсоюзы угрожают забастовками во время летней Олимпиады
01 апреля 2024 19:30

Французские профсоюзы угрожают забастовками во время летней Олимпиады