WION: новый БПЛА РФ «Джокер-10» сыграет решающую роль в боях с ВСУ

Новая модификация беспилотника «Джокер-10» способна стать одним из ключевых элементов конфликта с Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на WION.

Данный БПЛА, уже использующийся российскими военными, может выполнять задачи ПВО и успешно справляться со сбиванием украинских беспилотников.

По оценкам экспертов, использование модифицированных «Джокеров-10» для атаки БПЛА противника – более экономичное решение.

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин утверждает, что «Джокер-10» адаптирован для выполнения миссий ПВО, в том числе и для поражения коптеров ВСУ.