5 человек погибли во время урагана в Польше

Как минимум пять человек, в том числе 6-летний ребенок, погибли при сильном шторме, который обрушился на юг Польши. Мощный ветер, скорость которого порой превышала 150 километров в час, валил деревья и рвал линии электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разбиты десятки машин. Сообщается о серьезных повреждениях домов, многие из которых остались без крыши. Из-за завалов пришлось перекрыть несколько дорог. В целях безопасности закрыты горные туристические центры и канатные дороги в Татрах. Над ликвидацией последствий удара стихии сейчас работают более 300 специалистов. Экстренные службы страны призвали поляков максимально соблюдать все меры предосторожности и по возможности не выходить на улицы.