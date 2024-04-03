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Washington Post: США предупреждали РФ, что теракт будет именно в «Крокусе»

03 апреля 2024 06:48
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Вашингтон предупреждал Москву о теракте в «Крокусе», пишет РИА Новости со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

В материале говорится, что более чем за две недели США информировали Россию касательно предполагаемого места, где может произойти террористическая атака – концертный зал «Крокус Сити Холла».

По утверждениею представителя Белого дома Джона Кирби, Вашингтоном утром 7 марта была передана спецслужбам России в письменном виде информация о готовящемся террористическом акте. Кирби не пояснял, насколько детальной была информация.

# Международная политика # Джон Кирби

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