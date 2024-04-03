Мощные землетрясения сотрясли китайский Тайвань – это вызвало цунами, которое идёт на Японию

Серия мощных землетрясений сотрясла регион Китая Тайвань. Первое – магнитудой 7,7. Второе – магнитудой 6,6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Серия мощных землетрясений сотрясла регион Китая Тайвань. Первое – магнитудой 7,7. Второе – магнитудой 6,6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затем зафиксировано еще четыре землетрясения с эпицентром к востоку от острова. Афтершоки продолжаются. В городе Хуалянь разрушены несколько зданий, многие деформированы – жители эвакуируются из опасных домов самостоятельно. Метро Тайбэя пришлось остановить на всех линиях. В одном из районов на востоке острова сошел мощный оползень. Сообщается об одном погибшем и 50 пострадавших.
Землетрясение вызвало огромную волну и цунами, которое идет в сторону Японии. Местные власти призвали жителей перебраться на возвышенные и безопасные места. Высота волны может превысить три метра. Вода отступает в южных районах Японии. На Окинаве в аэропорту всех пассажиров эвакуировали на 3-й этаж.