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Мощные землетрясения сотрясли китайский Тайвань – это вызвало цунами, которое идёт на Японию

03 апреля 2024 06:31
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Серия мощных землетрясений сотрясла регион Китая Тайвань. Первое – магнитудой 7,7. Второе – магнитудой 6,6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощные землетрясения сотрясли китайский Тайвань – это вызвало цунами, которое идёт на Японию-1

Затем зафиксировано еще четыре землетрясения с эпицентром к востоку от острова. Афтершоки продолжаются. В городе Хуалянь разрушены несколько зданий, многие деформированы – жители эвакуируются из опасных домов самостоятельно. Метро Тайбэя пришлось остановить на всех линиях. В одном из районов на востоке острова сошел мощный оползень. Сообщается об одном погибшем и 50 пострадавших.

Мощные землетрясения сотрясли китайский Тайвань – это вызвало цунами, которое идёт на Японию-4

Землетрясение вызвало огромную волну и цунами, которое идет в сторону Японии. Местные власти призвали жителей перебраться на возвышенные и безопасные места. Высота волны может превысить три метра. Вода отступает в южных районах Японии. На Окинаве в аэропорту всех пассажиров эвакуировали на 3-й этаж.

# Землетрясение

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