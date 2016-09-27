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Собственный частный космодром появился в Новой Зеландии

27 сентября 2016 10:22
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Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии появился свой космодром: власти страны ожидают, что с него будет осуществляться больше орбитальных пусков, чем с любой другой площадки планеты. 

Примечательно также, что этот космодром — первое на Земле частное предприятие такого профиля. Рынок космических услуг хотя и денежен, но давно поделен между крупнейшими странами и корпорациями. 

Новозеландцы надеются взять демпингом: на оборудование космодрома были потрачены очень скромные деньги. А, во вторых, стартовая площадка лежит сравнительно недалеко от экватора, что позволяет экономить горючее при запуске. Первые старты намечены на декабрь, хотя на подробности владельцы космодрома «Маия» довольно скупы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# космодром

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