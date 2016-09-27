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Мощный тайфун обрушился на Тайвань: без света - тысячи человек

27 сентября 2016 13:21
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Новости Китая. Беспощадный тайфун ударил по Тайваню. Травмированы десятки людей, тысячи — без света. Это уже третий неугомонный циклон на острове с начала осени. Сейчас большинство школ и офисов здесь закрыты. Всего же пострадало более 30 человек, повалены деревья и повреждены дома.

Стихия поднимает волны в несколько метров высотой. Порывы ветра местами достигают 190 километров в час. В местных аэропортах временно отменены все рейсы. Власти просят тех людей, которые не успели эвакуироваться, не выходить из дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ураганы

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