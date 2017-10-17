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Взрыв возле полицейского автобуса в турецком Мерсине: что известно

17 октября 2017 20:11
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Новости Турции. Тревожные новости приходят из турецкого города Мерсин, расположенного на средиземноморском побережье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там у полицейского автобуса прогремел взрыв. На месте происшествия работают спецслужбы, пожарные и медики. Некоторые источники сообщают о 12 пострадавших, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Не сообщается и о погибших. Вероятнее всего, к взрыву причастны террористы.

Под подозрением участники Рабочей партии Курдистана.

Взрыв возле полицейского автобуса в турецком Мерсине: что известно-1

# Взрыв в Турции # Фотофакт

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