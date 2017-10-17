Взрыв возле полицейского автобуса в турецком Мерсине: что известно

Новости Турции. Тревожные новости приходят из турецкого города Мерсин, расположенного на средиземноморском побережье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там у полицейского автобуса прогремел взрыв. На месте происшествия работают спецслужбы, пожарные и медики. Некоторые источники сообщают о 12 пострадавших, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Не сообщается и о погибших. Вероятнее всего, к взрыву причастны террористы.