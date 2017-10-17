Более 40 человек стали жертвами теракта в афганском Гардезе

Новости Афганистана. Серия терактов потрясла афганский город Гардез на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрывы произошли рядом с полицейским управлением. Жертвами нападения стали более 40 человек, около 200 получили ранения.

Сначала боевики подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. Затем прорвались в здание полицейской академии, которое находится рядом с управлением.