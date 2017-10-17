Прямой эфир

Более 40 человек стали жертвами теракта в афганском Гардезе

17 октября 2017 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. Серия терактов потрясла афганский город Гардез на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 человек стали жертвами теракта в афганском Гардезе-1

Взрывы произошли рядом с полицейским управлением. Жертвами нападения стали более 40 человек, около 200 получили ранения.

Более 40 человек стали жертвами теракта в афганском Гардезе-3

Сначала боевики подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. Затем прорвались в здание полицейской академии, которое находится рядом с управлением.

Ответственность за атаки взяли на себя талибы.

# Фотофакт # Теракт в Афганистане

Другие новости рубрики

Все новости
Ученые предположили, что янтарная комната находится в Дрездене
17 октября 2017 15:48

Ученые предположили, что янтарная комната находится в Дрездене

Претендент на пост президента Кыргазстана Сооронбай Жээнбеков собрал больше половины голосов избирателей
17 октября 2017 15:46

Претендент на пост президента Кыргазстана Сооронбай Жээнбеков собрал больше половины голосов избирателей

Фотофакт: из-за урагана Офелия жители Великобритании наблюдали «красное солнце»
17 октября 2017 14:45

Фотофакт: из-за урагана Офелия жители Великобритании наблюдали «красное солнце»