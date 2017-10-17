Из-за использования подложных сертификатов акции японского концерна «Кобе» упали на 44%

Новости Японии. Промышленный скандал вокруг «Кобе», гиганте черной металлургии, может ударить по крупнейшему в мире производителю самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скандал вокруг японской компании, гиганта черной металлургии, вышел на международный уровень
Сейчас Boeing принимает срочные меры, чтобы обезопасить свою продукцию. Концерн при изготовлении лайнеров использовал материалы японской компании, в том числе те, на которых сертификаты оказались подложными. Скандал с фальсификацией документов может привести к многомиллиардным затратам.
Акции «Кобе» упали уже на 44 %.
Всего в списке клиентов, получавших некачественную продукцию, свыше 500 компаний. Продукция среди прочего также использовалась в автомобильных двигателях и колесах.