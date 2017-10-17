Из-за использования подложных сертификатов акции японского концерна «Кобе» упали на 44%

Новости Японии. Промышленный скандал вокруг «Кобе», гиганте черной металлургии, может ударить по крупнейшему в мире производителю самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас Boeing принимает срочные меры, чтобы обезопасить свою продукцию. Концерн при изготовлении лайнеров использовал материалы японской компании, в том числе те, на которых сертификаты оказались подложными. Скандал с фальсификацией документов может привести к многомиллиардным затратам.