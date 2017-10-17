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Из-за использования подложных сертификатов акции японского концерна «Кобе» упали на 44%

17 октября 2017 15:52
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Новости Японии. Промышленный скандал вокруг «Кобе», гиганте черной металлургии, может ударить по крупнейшему в мире производителю самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скандал вокруг японской компании, гиганта черной металлургии, вышел на международный уровень

Из-за использования подложных сертификатов акции японского концерна «Кобе» упали на 44%-1

Сейчас Boeing принимает срочные меры, чтобы обезопасить свою продукцию. Концерн при изготовлении лайнеров использовал материалы японской компании, в том числе те, на которых сертификаты оказались подложными. Скандал с фальсификацией документов может привести к многомиллиардным затратам.

Из-за использования подложных сертификатов акции японского концерна «Кобе» упали на 44%-3

Акции «Кобе» упали уже на 44 %.

Всего в списке клиентов, получавших некачественную продукцию, свыше 500 компаний. Продукция среди прочего также использовалась в автомобильных двигателях и колесах.

# Самолет # Фотофакт # Скандал

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