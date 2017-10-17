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Ученые предположили, что янтарная комната находится в Дрездене

17 октября 2017 15:48
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Новости Германии. Секрет, тревожащий умы многих поколений исследователей, похоже, раскрыли в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые предположили, что янтарная комната находится в Дрездене-1

Ученые заявили, что нашли место, где может быть спрятана легендарная янтарная комната. По их данным, сокровище находится в одной из рудных гор недалеко от Дрездена. Янтарную комнату создали немецкие мастера для прусского короля Фридриха I, после чего шедевр подарили Петру I.

Ученые предположили, что янтарная комната находится в Дрездене-3

В начале 40-х немецкие войска похитили комнату из Царскосельского дворца и вывезли ее в Кенигсберг.

После падения вермахта она пропала. Среди возможных мест хранения утерянного сокровища – Калининградская область, Германия, Польша и Чехия.

# Ученые # История # Фотофакт

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