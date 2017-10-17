Ученые предположили, что янтарная комната находится в Дрездене

Ученые заявили, что нашли место, где может быть спрятана легендарная янтарная комната. По их данным, сокровище находится в одной из рудных гор недалеко от Дрездена. Янтарную комнату создали немецкие мастера для прусского короля Фридриха I, после чего шедевр подарили Петру I.