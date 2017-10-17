Ученые предположили, что янтарная комната находится в Дрездене

Новости Германии. Секрет, тревожащий умы многих поколений исследователей, похоже, раскрыли в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Секрет, тревожащий умы многих поколений исследователей, похоже, раскрыли в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученые заявили, что нашли место, где может быть спрятана легендарная янтарная комната. По их данным, сокровище находится в одной из рудных гор недалеко от Дрездена. Янтарную комнату создали немецкие мастера для прусского короля Фридриха I, после чего шедевр подарили Петру I.
В начале 40-х немецкие войска похитили комнату из Царскосельского дворца и вывезли ее в Кенигсберг.
После падения вермахта она пропала. Среди возможных мест хранения утерянного сокровища – Калининградская область, Германия, Польша и Чехия.