Взрыв в Турции: 6 человека погибли, 23 ранены

Новости Турции. Срочные новости в эти минуты приходят с юго-востока Турции. В городе Диярбакыр недалеко от автовокзала сдетонировало взрывное устройство. По предварительной информации, погибли 6 человек и еще 23 ранены.

Сообщается, что, скорее всего, мишенью неизвестных был бронированный полицейский автобус. Он проезжал по улице, когда прогремел взрыв.

К месту происшествия сейчас съезжаются автомобили полиции и скорой помощи.

Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время в Турции участились теракты. Последним кровавым происшествием стал теракт в центре Стамбула. 19 марта на популярной у туристов улице себя подорвал смертник. Тогда погибли 5 человек. А 17 марта крупный теракт в Анкаре унёс жизни 37 мирных жителей.