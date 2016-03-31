США усилят военное присутствие в Восточной Европе. В частности, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии и Болгарии на ротационной основе будет размещено дополнительно 4200 военнослужащих США и 250 единиц бронетехники. Реализацию плана планируют начать с февраля 2017 года.

Как пояснили в Пентагоне, решение связано с намерениями Соединенных Штатов напряженной ситуацией в регионе и желанием поддержать союзников и партнеров по НАТО. На сегодняшний день в Европе дислоцированы порядка 62 тысяч американских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.