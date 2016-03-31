Похороны сельского хозяйства: подробности забастовки фермеров в Литве

Новости Литвы. В Литве прошли масштабные похороны…сельского хозяйства. Акцию протеста в погребальном антураже местные фермеры провели, чтобы напомнить Старому Свету: дела в аграрном секторе – хоть венки заказывай. Убытки в десятки миллионов евро, а помощь от Евросоюза – с весьма низким процентом жирности. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о литовском бизнесе от земли.

В этой процессии – траур по всем правилам: портрет условно почившего с черной лентой наперевес, гробы и сочувствующие со скорбными лицами. В последний путь в Литве символически провожали молочную отрасль.

Виргиния Балтрайтене, министр сельского хозяйства Литвы:

Когда мы встречаемся с Еврокомиссией, то всегда говорим, что в Литве самая худшая ситуация в сельском хозяйстве.

Уже даже не рога и копыта от отрасли остались, в том числе из-за санкций Евросоюза в отношении России. Лишь за год – минус 75 миллионов евро. И это только в «молочке». Производители гремят черными бидонами: говорят, что нынче полезный товар приходится продавать ниже себестоимости.

Фермер:

Цены упали ниже плинтуса! Сегодня мы получаем примерно 18 центов за литр, так это у нас экологически чистое молоко, а другим вообще платят 15-16 центов. Это почти вдвое меньше, чем затраты на производство.

Помощь же от ЕС, по словам фермеров, утекла так же быстро, как молоко за 15 центов за литр. Минувшей осенью Еврокомиссия пообещала выделить сельским бизнесменам 500 миллионов евро, так сказать, чтобы было на кого вешать бубенчик. Все бы хорошо, но вот убытки аграриев Старого Света уже тогда приближались к 6 миллиардам евро.

Йонас Виленис, председатель совета ассоциации производителей молока Литвы:

Если они воюют, то это не наше дело. Дайте рынки или компенсацию. У вас государственные заводы, вот и легче все решается. Конечно, вашим фермерам легче, вашим заводам легче. Потому что готовится всё по плану. Знают, куда продают. А у нас? Мы стремимся, чтобы была прибыль, а сейчас не получаем. Нам как выжить?

Пока же, судя по акции протеста, о выживании речи не идет – слишком уж прискорбна риторика мероприятия. Венки из травы – дескать, жевать ее все равно некому, словно привет от фермеров с самого дна молочных рек: дескать, с таким бизнесом от земли пока только и остается, что отбросить копыта!