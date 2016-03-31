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Более 150 рабочих оказались под завалами обрушившейся эстакады в Индии: 10 человек погибли

31 марта 2016 10:38
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Новости Индии. Более 150 рабочих оказались под завалами обрушившейся эстакады в Индии. На месте происшествия идет спасательная операция. По предварительным данным, погибло 10 человек. Многие остались заблокированы под обломками металлоконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обрушение произошло в густонаселенном районе города Колката. По словам очевидцев, перед обрушением конструкции прозвучал взрыв. Кроме того сообщается, что под эстакадой начался пожар, поскольку там находились цистерны с горючим.

# Техногенные катастрофы

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