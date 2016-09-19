Взрыв в Нью-Йорке: полиция назвала имя подозреваемого и опубликовала его фотографию

Новости США. Полиция США назвала имя подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке. Фотографию 28-летнего мужчины разместили в сети. Власти сообщают, что он вооружен и опасен.

На днях на Манхэттене сдетонировала бомба. Ранения получили почти 30 человек.

Незадолго до этого самодельное взрывное устройство сработало в Нью-Джерси. Никто не пострадал. Недалеко от места происшествия была найдена еще одна бомба.

Полиция связала инциденты в двух городах и предполагает, что устройства мог изготовить один и тот же человек.

Кроме того, правоохранители проверяют подлинность публикации в Интернете, автор которой взял на себя организацию взрыва в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.