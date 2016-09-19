Прямой эфир

Взрыв в Нью-Йорке: полиция назвала имя подозреваемого и опубликовала его фотографию

19 сентября 2016 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Полиция США назвала имя подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке. Фотографию 28-летнего мужчины разместили в сети. Власти сообщают, что он вооружен и опасен.

На днях на Манхэттене сдетонировала бомба. Ранения получили почти 30 человек.

Незадолго до этого самодельное взрывное устройство сработало в Нью-Джерси. Никто не пострадал. Недалеко от места происшествия была найдена еще одна бомба.

Полиция связала инциденты в двух городах и предполагает, что устройства мог изготовить один и тот же человек.

Кроме того, правоохранители проверяют подлинность публикации в Интернете, автор которой взял на себя организацию взрыва в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Два легких самолета столкнулись в 30 км от Будапешта: 4 человека, в том числе ребенок, погибли
19 сентября 2016 10:12

Два легких самолета столкнулись в 30 км от Будапешта: 4 человека, в том числе ребенок, погибли

В США фармкомпаниям запретят скрывать результаты клинических испытаний лекарств на людях
19 сентября 2016 10:11

В США фармкомпаниям запретят скрывать результаты клинических испытаний лекарств на людях

В Китае из-за взрыва бытового газа обрушился двухэтажный дом: 4 человека погибли, около 10 пострадали
19 сентября 2016 10:09

В Китае из-за взрыва бытового газа обрушился двухэтажный дом: 4 человека погибли, около 10 пострадали