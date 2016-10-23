В многоэтажке Рязани взорвался бытовой газ: 3 человека погибли, 13 в реанимации

Новости России. В жилой многоэтажке в Рязани прогремел взрыв бытового газа.

В результате происшествия погибли 3 человека. Еще 13 доставили в больницы.

Взрывом повреждены несколько верхних этажей здания.

Как минимум 10 семей остались без крова.

Для пострадавших создан пункт временно размещения, открыта телефонная горячая линия. На месте ЧП работают 200 специалистов и несколько десятков единиц техники. Они разбирают завалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.