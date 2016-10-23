Взрывы в японском городе Уцуномия: кому помешал фестиваль местной культуры

Новости Японии. Два взрыва прогремели в японском городе Уцуномия. Один человек погиб, несколько ранены. Подробности инцидента, в частности, причины, полиция не сообщает, но ищет связь между происшествиями.

Известно, что взрывы были на расстоянии 200 метров друг от друга и неподалеку от парка, где проходил фестиваль местной культуры.

Из-за трагических событий мероприятие отменили. Для Японии инцидент является особенно шокирующим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.