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Взрывы в японском городе Уцуномия: кому помешал фестиваль местной культуры

23 октября 2016 11:52
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Новости Японии. Два взрыва прогремели в японском городе Уцуномия. Один человек погиб, несколько ранены. Подробности инцидента, в частности, причины, полиция не сообщает, но ищет связь между происшествиями.

Известно, что взрывы были на расстоянии 200 метров друг от друга и неподалеку от парка, где проходил фестиваль местной культуры.

Из-за трагических событий мероприятие отменили. Для Японии инцидент является особенно шокирующим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране низкий уровень преступности и нет радикально настроенных по отношению к правительству организаций.

# Фотофакт

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