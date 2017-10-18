Взрыв у полицейского участка Швеции: возможно, речь идет о самодельной бомбе

Новости Швеции. В городе Хельсингборг на юго-западе Швеции у полицейского участка прогремел мощный взрыв. Сразу после этого возник пожар, который оперативно ликвидировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот момент в отделении находились лишь ночные охранники.

Обошлось без пострадавших. Здание серьезно повреждено: выбиты стекла, разрушены перегородки. Что именно взорвалось, пока неизвестно. Правоохранители считают, что речь идет о самодельной бомбе. Сейчас на всех въездах в два района города выставлены блокпосты. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.