Дочь актера Михаила Кокшенова: у отца инсульт, но он в сознании

Новости России. Актер Михаил Кокшенов доставлен в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, состояние Народного артиста России оценивается как тяжелое.

Сейчас 81-летний актер находится в реанимации.

Дочь актера – Алевтина – подтвердила РИА Новости, что у ее отца действительно был инсульт. По информации женщины, Михаил Кокшенов самостоятельно дышит и находится в сознании.

За свою карьеру актер сыграл роли в более 100 фильмах. Самые известные из них «Белые росы», «Спортлото-82», «Не может быть», «Ширли-мырли», «Самая обаятельная и привлекательная». Михаил Кокшенов также известен своими режиссерскими работами и ролями в театре.

Год назад перед юбилеем Михаила Кокшенова актер Стас Садальский отмечал, что 60 лет своей жизни Кокшенов посвятил кино. «Трудно поверить, но Мише Кокшенову - пошёл девятый десяток... Из них – 60 лет в кино, первый раз Кокшенов появился на экране аж в фильме «Высота» с Рыбниковым».