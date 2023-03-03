Взрыв на нефтебазе в Джакарте унёс жизни 17 человек, более 50 пострадали

Новости Индонезии. Как минимум 17 человек погибли, более 50 пострадали при мощном взрыве на нефтебазе в столице Индонезии Джакарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был настолько мощным, что повредил здания, находящиеся за несколько сотен метров от места ЧП. После этого начался сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на соседние дома, что вызвало панику у местных жителей. Прибывшие на место пожарные и полиция пытаются организовать эвакуацию людей. Очевидцы сообщают, что взрывы по-прежнему слышны, а над заводом стоит едкое облако черного дыма. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Пока неизвестно, что стало причиной происшествия.