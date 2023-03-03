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Взрыв на нефтебазе в Джакарте унёс жизни 17 человек, более 50 пострадали

03 марта 2023 20:23
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Новости Индонезии. Как минимум 17 человек погибли, более 50 пострадали при мощном взрыве на нефтебазе в столице Индонезии Джакарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на нефтебазе в Джакарте унёс жизни 17 человек, более 50 пострадали-1

Он был настолько мощным, что повредил здания, находящиеся за несколько сотен метров от места ЧП. После этого начался сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на соседние дома, что вызвало панику у местных жителей. Прибывшие на место пожарные и полиция пытаются организовать эвакуацию людей. Очевидцы сообщают, что взрывы по-прежнему слышны, а над заводом стоит едкое облако черного дыма. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Пока неизвестно, что стало причиной происшествия.

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# Взрыв # Новости Индонезии # Фотофакт

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