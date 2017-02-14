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Взрыв на химзаводе в Донецке: пострадало здание больницы

14 февраля 2017 12:22
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Новости Украины. На Донецком химическом заводе произошел взрыв. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. По некоторой информации погиб один человек. Очевидцы говорят, что на северо-западе города стоит черный столб дыма. А в домах, которые находятся рядом с заводом, выбиты стекла.

Пострадало и здание больницы.

Химзавод выпускает боеприпасы и другие взрывчатые вещества. Сейчас он не работает. Подобный инцидент на предприятии произошел в июне 2015, тогда взрыв прогремел в хранилище завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Взрыв

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