Из-за забастовки полицейских жен карнавал в Рио будет охранять армия

Новости Бразилии. На бразильском карнавале за порядок будет отвечать армия. Такое решение приняли власти страны из-за протестов полицейских.

Военные будут курсировать по улицам Рио-де-Жанейро по крайней мере до конца карнавала.

В это время в город приезжают до миллиона туристов. Кстати, в забастовке участвуют не сами стражи порядка, а их родственники.

В основном жены, которые недовольны загруженностью своих супругов и их заработной платой.

Кстати, армию Бразилии уже привлекали к обеспечению общественной безопасности. Высокий уровень преступности стал одной из главных проблем Олимпиады в Рио-де-Жанейро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.