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Взрыв газовой смеси на шахте в Китае унес жизни 7 человек, 11 горняков ранены

27 февраля 2017 10:01
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Новости Китая. Взрыв на шахте в Китае погубил не менее семи человек. 11 горняков ранены. В момент происшествия под землей находился 41 рабочий. Впоследствии их всех, в том числе погибших, удалось доставить на поверхность.

По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газовой смеси. По делу ведется расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить: китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире. В связи с гибелью множества шахтеров Государственное управление по делам энергетики КНР сообщило, что правительство намерено закрыть на территории страны более 500 старых угольных шахт в течение 2017 года.

# Взрыв

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