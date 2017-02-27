Лучший фильм – «Лунный свет», лучшая актриса – Эмма Стоун: в США с конфузами прошла церемония «Оскар»

Новости США. В американском городе Ангелов прошла церемония вручения премии Оскар. Награду за лучший фильм получила картина Барри Дженкинса «Лунный свет». Кинолента повествует о взрослении подростка в бедных районах Майами.

Примечательно: во время объявления победителя произошла ошибка. Актеру Уоррену Битти, оглашавшему решение, дали не тот конверт, и он провозгласил победу мюзиклу «Ла-Ла-Ленд». Организаторы премии извинились за случившееся.

Лучшей актрисой года стала Эмма Стоун, сыгравшая главную роль в том самом мюзикле. Победу в номинации лучший оригинальный сценарий получила драма «Манчестер у моря». Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан «Зверополис». А лучшим фильмом на иностранном языке избран «Коммивояжер».

Стоит отметить: режиссер этого фильма не приехал на церемонию в знак солидарности со своими согражданами, которым запрещен въезд в США из-за иммиграционного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.