Почему Бельгия уже три месяца не может сформировать правительство?

Новости Бельгии. В Бельгии уже три месяца не могут сформировать правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выборы прошли еще 26 мая, однако политикам до сих пор не удалось наметить состав коалиции.

Дело в том, что радикально правые и радикально левые партии занимают в парламенте 30 из 150 мест. Для большинства им нужно 76 голосов. Но из оставшихся 120 есть настолько непримиримые друг с другом партии, что они никак не могут сложиться в большинство.

Однако свой собственный рекорд страна еще не побила: был момент, когда Бельгия прожила без правительства больше года.