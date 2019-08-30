Прямой эфир

В Боливии ветеринары и волонтёры спасают животных и птиц, пострадавших при пожарах в стране

30 августа 2019 12:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Боливии. Ветеринары и волонтеры спасают животных, пострадавших в результате природных пожаров в Боливии. Пожарные и добровольцы привозят в приют десятки зверей и птиц, которым необходима помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии ветеринары и волонтёры спасают животных и птиц, пострадавших при пожарах в стране-1

У некоторых проблемы со зрением, у других – с дыханием. Многие пернатые не могут летать.

За последние дни количество пожаров на территории страны значительно сократилось. Однако последствия будут еще долго напоминать о себе.

В Боливии ветеринары и волонтёры спасают животных и птиц, пострадавших при пожарах в стране-4

В Боливии ветеринары и волонтёры спасают животных и птиц, пострадавших при пожарах в стране-6

В Боливии ветеринары и волонтёры спасают животных и птиц, пострадавших при пожарах в стране-8

В Боливии ветеринары и волонтёры спасают животных и птиц, пострадавших при пожарах в стране-10

# Дикие животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему Бельгия уже три месяца не может сформировать правительство?
30 августа 2019 12:13

Почему Бельгия уже три месяца не может сформировать правительство?

Это может быть самый сильный ураган за 27 лет. «Дориан» держит в страхе уже два штата США
30 августа 2019 11:36

Это может быть самый сильный ураган за 27 лет. «Дориан» держит в страхе уже два штата США

Британцам после Brexit окажут помощь в размере 3 млн фунтов стерлингов
30 августа 2019 08:54

Британцам после Brexit окажут помощь в размере 3 млн фунтов стерлингов