В Боливии ветеринары и волонтёры спасают животных и птиц, пострадавших при пожарах в стране

Новости Боливии. Ветеринары и волонтеры спасают животных, пострадавших в результате природных пожаров в Боливии. Пожарные и добровольцы привозят в приют десятки зверей и птиц, которым необходима помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У некоторых проблемы со зрением, у других – с дыханием. Многие пернатые не могут летать.

За последние дни количество пожаров на территории страны значительно сократилось. Однако последствия будут еще долго напоминать о себе.