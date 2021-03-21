Вызвала бурные политические эмоции: политолог Пискорски о причинах ажиотажа вокруг книги о Холокосте в Польше

Новости Польши. Накануне Второй мировой в Польше насчитывались 3 миллиона 300 тысяч еврейский жителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В конце войны остались в живых всего 380 тысяч. Остальные были уничтожены, преимущественно в лагерях смерти, таких как Аушвиц, Майданек, Собибор. По мнению историков – авторов нашумевшей книги, некоторые поляки были не лучше гитлеровцев. За что, по мнению французской прессы, «Польша судит историков»?

Ян Грабовский, профессор университета Оттавы, автор книги «Бесконечная ночь»:

На первый взгляд кажется, что в центре этого гражданского разбирательства находится пожилая дама, которая хочет защитить доброе имя своей семьи, предположительно поруганное авторами «Бесконечной ночи». В реальности, однако, все дело было подготовлено, запущено и оплачено воинственной правой националистической организацией, которая напрямую финансируется из бюджета и действует в качестве посредника польских властей.

Сейчас официальная Варшава защищает свою историческую правду, пусть и однобокую, всячески препятствуя исследованиям этой темы. Между тем, нынешний суд над историками в Польше международное сообщество называет частью государственной кампании по давлению на исследователей Холокоста.