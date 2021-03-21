Вызвала бурные политические эмоции: политолог Пискорски о причинах ажиотажа вокруг книги о Холокосте в Польше

Новости Польши. Накануне Второй мировой в Польше насчитывались 3 миллиона 300 тысяч еврейский жителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Польши. Накануне Второй мировой в Польше насчитывались 3 миллиона 300 тысяч еврейский жителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В конце войны остались в живых всего 380 тысяч. Остальные были уничтожены, преимущественно в лагерях смерти, таких как Аушвиц, Майданек, Собибор. По мнению историков – авторов нашумевшей книги, некоторые поляки были не лучше гитлеровцев.
За что, по мнению французской прессы, «Польша судит историков»?
Ян Грабовский, профессор университета Оттавы, автор книги «Бесконечная ночь»:
На первый взгляд кажется, что в центре этого гражданского разбирательства находится пожилая дама, которая хочет защитить доброе имя своей семьи, предположительно поруганное авторами «Бесконечной ночи». В реальности, однако, все дело было подготовлено, запущено и оплачено воинственной правой националистической организацией, которая напрямую финансируется из бюджета и действует в качестве посредника польских властей.
Сейчас официальная Варшава защищает свою историческую правду, пусть и однобокую, всячески препятствуя исследованиям этой темы. Между тем, нынешний суд над историками в Польше международное сообщество называет частью государственной кампании по давлению на исследователей Холокоста.
Матеуш Пискорски, политолог, кандидат политических наук:
Есть политики, условно, из правящей партии, консервативные политики, которые считают, что данная книга [«Бесконечная ночь» – прим. ред.] является какой-то частью международной масштабной кампании черного пиара против Польши, что является ударом по имиджу Польши как государства, а поляков как народа. Есть такие, которые считают, что поляки должны за все извиняться, даже потомки тех, которые совершал определенные ошибки или даже преступления, не исключено, во время Второй мировой войны. Так что из-за того, что вся эта дискуссия вызвала настолько бурные политические эмоции, это потом как бы переносится на, скажем, избирателей или сторонников определенных политических сил и партий в польском обществе, которое все равно расколото уже.